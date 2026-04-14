Damijen Komoli, izvršni direktor Juventusa, dotakao se aktuelnih tema poput trke za mesto u Ligi šampiona, produžeka ugovora sa Lućanom Spaletijem, ali i govorio o prelaznom roku što je privuklo najviše pažnje tamošnje fudbalske javnosti.

Koraci Juventusa na letnjoj pijaci biće pomno praćeni, a čelnik torinskog kluba ne krije da će biti i veoma zanimjivi.

- Naš prelazni rok biće ambiciozan. Juventus privlači mnoge igrače, bez obzira na to da li ćemo igrati Ligu šampiona ili Ligu Evrope. Finansijski je, naravno, bolje biti u Ligi šampiona, ali u svakom slučaju želimo da gradimo tim za buduće uspehe - rekao je Komoli.

Pojačanja će biti u fokusu Stare dame, ali jednaku pažnju privlači i pitanje budućnosti Dušana Vlahovića.

- Znam da je naš sportski direktor Marko Otolini već imao nekoliko razgovora sa Dušanom, ali ne očekujte ništa pre kraja sezone. Nadamo se da ćemo imati zanimljive vesti kada je reč o ugovorima, možda i pre završetka prvenstva - kazao je direktor Juventusa.