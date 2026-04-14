Prvi put od početka marta i duela protiv Torina, Petar Ratkov je upisao minute u dresu Lacija. Srpski napadač je dobio šansu u 79. minutu, ali nijeuspeo da sa saigračima dođe makar do boda (1:0).

Ceo plen Fiorentini doneo je Robin Gosens golom u 28. minutu, te je rimski tim pretrpeo prvi poraz upravo od pomenutog duela u gostima Torinu.

Klub iz Firence je minimalnom pobedom nastavio pozitivan niz u duelima sa Laciom koji su pobedili četvrti put u poslednjih pet susrata (uz jedan remi), te su režirali idealnu uvertiru u revanš na evropskoj pozornici protiv Kristal Palasa gde će pokušati da nadoknade tri gola zaostatka.