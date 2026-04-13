Crvena zvezda je pobedom protiv Kluža (86:76), kao i trijumfom Dubaija protiv Budućnosti (89:78), gotovo "zacementirala" treće mesto.

Partizan će biti prvi samo pod uslovom da savlada crveno-bele u derbiju i da Bosna iznenadi Dubai u poslednjem kolu.

Na četvrtom mestu će biti Budućnost, dok peto i šesto zauzimaju Kluž i Cedevita Olimpija i tu ne može biti promena.

Samim tim, Zvezda već zna rivala za četvrtfinale, a to je tim iz Ljubljane, dok drugi par čine Budućnost i Kluž.

Partizan i Dubai, još uvek čekaju svog rivala, s obzirom na to da sedmi i osmi tim igraju plej-in sa prvim i drugim timom iz plej-aut zone.

Ukoliko se sve poklopi i Partizan bude prvi na tabeli, "večiti" derbi bismo mogli da gledamo tek u finalu, ako oba tima savladaju svoje rivale u četvrtfinalu i polufinalu.

Sa druge strane, ako Dubai ostane prvi, "večiti" derbi je zakazan za polufinale.