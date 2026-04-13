Dubai je sada prvi na tabeli sa skorom 20-3 koliko ima i drugoplasirani Partizan

Budućnost je ovim porazom zacementirala četvrtu poziciju koju će i zadržati bez obzira na njen i rezultat Crvene zvezde u poslednjoj rundi.

Ovim raspletom otvoren je put ka potencijalnom "večitom derbiju" u polufinalu. Zvezda je sigurno treća, a Partizan do prve pozicije može samo u slučaju da savlada večitog rivala i da Bosna iznenadi Dubai u poslednjem kolu.

Dubai je od početka suserta imao prednost koju je održavao do samog kraja. Nije uspela Budućnost ozbiljnije da ugrozi evroligaša i konstantno je bila u minusu desetak poena.

Dubai je pogodio 11 trojki iz 26 pokušaja, uz čak 27 izvedenih slobodnih bacanja, ali i 15 izgubljenih lopti. Ipak nadskakali su rivala (37-29) što je dosta uticalo na krajnji rezultat.

Budućnsot je imala 44 odsto šuta iz igre i samo 31 odsto za tri poena (9/29).

Najefikasniji kod pobednika bili su Kabengele sa 16 poena, Musa je dodao 15, dok se Anderson zadržao na 12, a Abas na deset.

U redovima Budućnosti Ferel je upisao 20 poena, uz šest skokova i osam asistencija. Tanasković je dodao 13 sa sedam skokova, a Jovanović 12.