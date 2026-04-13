Najefikasniji u ekipi Borca bio je Nikola Manojlović sa 21 poenom i 14 skokova. Pavle Nikolić je postigao 20 poena, dok je Uroš Čarapić ubacio 18.



U redovima Ilirije istakao se Vendel Grin sa 27 poena, a Robert Jurković je zabeležio 16.

Boban Marjanović je upisao šest poena i 11 skokova.

Ilirija se nalazi na šestom mestu na plej-aut tabeli ABA lige sa devet pobeda i 15 poraza, dok je Borac na sedmoj poziciji sa učinkom 8-16.

U sledećem kolu, Borac će gostovati Spartaku u Subotici, a Ilirija će dočekati Studentski centar.