Keiroš (73) će na klupi Gane zameniti Ota Ada, koji je pre dve nedelje dobio otkaz posle serije loših rezultata.



- Prihvatio sam ovaj izazov sa velikim osećajem odgovornosti. Fudbal mi je ceo život pružio izazove, lekcije i nezaboravna putovanja širom sveta. Gana je talentovana nacija, koja ima ponos i fudbalsku dušu. Svi zajedno ćemo raditi na ispunjavanju očekivanja velike fudbalske nacije - rekao je Keiroš.



On je tokom karijere bio glavni trener u Real Madridu i pomoćni u Mančester junajtedu.

Keiroš je bio selektor reprezentacija Portugalije, Kolumbije, Irana, Egipta i Južne Afrike.

Gana će na predstojećem Svetskom prvenstvu igrati u grupi L protiv Engleske, Hrvatske i Paname.