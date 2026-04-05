Šampion Srbije je slavio u Surdulici sa 2:1 i tako došao do desete uzastopne pobede u Superligi Srbije.

Trener crveno-belih je odmah po završetku meča dao izjavu. Istakao je da je reprezentativna pauza ostavila traga, ali da je zadovoljan novim trijumfom.

- Teško. Najavljivali smo, duga reprezentativna pauza. Teren je u lošem stanju, iako je veštak. To me je iznenadilo. Imali smo probleme u svakom delu terena. To je tako posle pauze, zadovoljan sam sa tri boda. Da imam šta da im kažem, imam. Uvek može bolje, a može i gore. U narednim mečevima ne treba da bude toliko nervoze. Imamo o čemu da pričamo, ali sam zadovoljan pobedom. Nekad te i protivnikk stavi u problem - rekao je Stanković za TV "Arena sport".

Govorio je i o Vasiliju Subotiću 18-godišnjem debitantu u crveno-belom dresu.

- Dobio je karton posle tri minuta, to me je uplašilo, ali jesam zadovoljan. Znamo šta može, a šta ne može da donese. Možda je mogao i neke bolje odluke da donese u završnoj trećini, ali ovo je njegova prva utakmica.

Svoje utiske izneo je i trener Radnika iz Surdulice Predrag Ranđelović.

- Naravno da sam zadovoljan kako smo izgledali i kako smo pružili otpor. Žal ide za primljenim drugim golom pred kraj poluvremena. Ovi momci su pokazali ozbiljan kvalitet i karakter u poslednjim utakmicama. Nemam šta da im zamerim, osim rezultata. Da bismo se suprotstavili Zvezdi naravno da golman mora da bude na najvišem nivou. Nadamo se plej-ofu, mislim da su to ovi momci zaslužili.