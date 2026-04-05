Kolumbijski fudbaler Hames Rodrigez nedavno je hospitalizovan zbog ozbiljnog zdravstvenog problema, a sada je njegov klub Minesota junajted otkrio više informacija.

Sve se dogodilo dok je bio sa reprezentacijom Kolumbije koju predvodi kao kapiten, a posle jedne od prijateljskih utakmica je hitno hospitalizovan.

U saopštenju kluba se navodi da je u pitanju teška dehidratacija organizma.

- Važno je razjasniti da ova situacija nije povezana sa povredama mišićno-skeletnog sistema, niti je povezana sa njegovim fudbalskim aktivnostima. Srećom, trenutni medicinski izveštaj ukazuje da ima pomaka na bolje.

- On svakodnevno sluša savete našeg medicinskog tima. Kako bude napredovao, integrisaćemo ga koliko god možemo. Razlog zašto neko izostane je drugačiji, ali povrede se dešavaju - bolesti se dešavaju, život se dešava - gde momci izostaju, i to je prilika za sledeće momke da se istaknu - rekao je trener Minesote.

Rodrigez je kapiten kolumbijske reprezentacije i predvodiće ih na predstojem Svetskom prvenstvu u fudbalu. Kolumbija se nalazi u grupi K sa selekcijama Portugala, Konga i Uzbekistana.