Fudbaleri PSV-a iz Ajndhovena osvojili su danas treći put uzastopno titulu šampiona Holandije, pošto pet kola pre kraja prvenstva imaju nedostižnu bodovnu prednost u odnosu na drugoplasirani Fejnord.



Fejnord je danas odigrao nerešeno 0:0 u gostima protiv Volendama i tako izgubio sve šanse za trofej. PSV pet kola pre kraja holandskog prvenstva ima 71 bod, a drugoplasirani Fejnord 54.



Klub iz Ajndhovena došao do 27. titule u šampiona Holandije, a najtrofejniji je Ajaks sa 36.



PSV je takođe izborio direktno učešće u narednoj sezoni Lige šampiona.