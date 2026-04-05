Fudbaleri PSV-a iz Ajndhovena osvojili su danas treći put uzastopno titulu šampiona Holandije, pošto pet kola pre kraja prvenstva imaju nedostižnu bodovnu prednost u odnosu na drugoplasirani Fejnord.
Fejnord je danas odigrao nerešeno 0:0 u gostima protiv Volendama i tako izgubio sve šanse za trofej. PSV pet kola pre kraja holandskog prvenstva ima 71 bod, a drugoplasirani Fejnord 54.
Klub iz Ajndhovena došao do 27. titule u šampiona Holandije, a najtrofejniji je Ajaks sa 36.
PSV je takođe izborio direktno učešće u narednoj sezoni Lige šampiona.
VELIKO SLAVLJE U AJNDHOVENU PSV treći put uzastopno osvojio šampionsku titulu u Holandiji
