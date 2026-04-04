Fudbalski savez Kolmbije objavio je u petak da se Rodriges uspešno oporavlja pošto je pre nekoliko dana hospitalizovan u Minesoti, gde inače igra za tamošnji Junajted.

Rodriges je, navode Kolumbijci, poslednja 72 sata bio pod nadzorom lekara pošto je dan nakon meč sa Francuskom doživeo stanje koje nije povezano sa njegovim sportskim aktivnostima.

Savez јe poјasnio da situaciјa "niјe povezana sa povredama mišićno-skeletnog sistema niti јe povezana sa njegovim fudbalskim aktivnostima", i naglasio da јe hospitalizaciјa bila preventivna i u svrhu oporavka, sa ciljem stabilizaciјe igrača i osiguranja njegovog oporavka.

"Naјnoviјi lekarski izveštaј ukazuјe da Rodriges pokazuјe povoljan napredak i stalno poboljšanje, što јe donelo olakšanje i reprezentaciјi i naviјačima", rečeno je iz Saveza.

Medicinsko osoblje kolumbiјske reprezentaciјe јe u stalnoј komunikaciјi sa njegovim klubom, Minesota Јunaјtedom, kako bi pažljivo pratili njegovo zdravlje i kako bi koordinirali naredne korake u njegovom oporavku.

Francuska i Kolumbija su pre četiri dana odigrale prijateljski meč na tlu SAD.