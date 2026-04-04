Veliki problem za Los Anđeles Lejkerse u završnici regularnog dela NBA sezone – Luka Dončić neće biti na raspolaganju svom timu do početka plej-ofa zbog povrede zadnje lože.

Klub iz Kalifornije potvrdio je da je u pitanju istegnuće drugog stepena na levoj nozi, koje zahteva duži oporavak. Povreda je detaljno analizirana nakon pregleda magnetnom rezonancom, a do nje je došlo tokom ubedljivog poraza od Oklahome.

Dončić, koji ove sezone predvodi ligu po broju postignutih poena i predstavlja ključnog igrača u usponu Lejkersa ka samom vrhu Zapadne konferencije, povredio se još u prvom poluvremenu tog susreta.

Iako je dobio zeleno svetlo da nastavi meč, na parketu se zadržao svega nekoliko minuta pre nego što je, vidno uz bolnu reakciju, morao da napusti igru.