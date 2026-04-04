Fudbalski svet potresla je jutros vest o navodnom rušenju dela tribine stadiona "Alehandro Viljanueva" u glavnom gradu Perua, Limi, nakon čega je jedna osoba poginula, a preko 60 povređeno, prema nezvaničnim informacijama koje prenose lokalni mediji.

Sve se dogodilo tokom prazničnog okupljanja navijača pred predstojeći Vaskrs i derbi meč između Alijance iz Perua i Universitarija, a sada sa lica mesta stižu i nešto drugačije informacije o ovom događaju.

Naime, klub Alijanca Lima koji igra na stadionu "Alehandro Viljanueva" se oglasio saopštenjem u kojem navodi da žali zbog tragičnog događaja, ali da navodi da prema nezvaničnim informacijama nije došlo do urušavanja konstrukcije stadiona.

Vatrogasna brigada i njen šef Markos Pahuelo su istakli da je struktura južne tribine očuvana i da deluje da je u dobrom stanju, odnosno da nije bilo nikakvih otkinutih delova

Neki mediji navodno tvrde da je došlo do okršaja navijača, posle čega se dogodio stampedo iz kojeg pojedini nisu mogli da se izvuku. Sa terena stižu uznemirujući snimci na kojima se mogu videti kako povređeni leže na zemlji i traže pomoć.

Iako je došlo do tragedije, navodi se da je i dalje planirano da se meč između Alijance i Universitarija odigra u subotu uveče.