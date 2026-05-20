Izvesno je da Crvenu zvezdu čekaju velike kadrovske promene na kraju sezone, a još jedan igrač koji bi mogao da napusti Mali Kalemegdan je Tajson Karter.

Kako piše izraelski portal "One", Karter je trenutno na meti ekipe Makabija. Ovaj portal i piše o tome da je Makabi kao dva ključna pojačanja za spoljne pozicije izdvojio Tajsona Kartera, ali i Timotija Luvavua Kabaora iz Baskonije.

Pominje se da je Luvavu na vrhu liste kandidata, a osim njega je tu i Tajson Karter koji je kombo-bek i može da igra na pozciijama jedan i dva. Karter je odlično počeo ovu sezonu, bio je dvocifren u prve tri utakmice Evrolige, a onda ga zadesila plućna embolija, zbog čega je četiri meseca bio i bolnici. Po povratku na teren nije uspeo da se vrati u formu.