Lids je vodio 2:0 golovima Ao Tanake u 26. i Dominika Kalvert-Luina iz penala u 75. minutu.

Domaća ekipa je izborila produžetke u završnici meča golovima Mateusa Fernandesa u 90+3. i Aksela Disasija u 90+6. minutu.

Fudbaleri Lidsa su u penal seriji pogodili četiri od pet šuteva, a Vest Hem je dva puta bio precizan i dva puta je promašio sa 11 metara.

Pored Lidsa, plasman u polufinale FA kupa u subotu su izborili Mančester siti, Čelsi i Sautempton.

Polufinalni mečevi igraće se 25. i 26. aprila, dok će finale biti održano 16. maja na stadionu "Vembli".