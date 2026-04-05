Košarkaši Monaka pobedili su Dižon 108:95, a utakmicu je obeležila tuča pred kraj meča.

Kada je pobednik već bio odlučen, došlo je do konflikta pod košem, Žuan Begarin iz Monaka je iz, za mnoge neobjašnjivog razloga, pesnicom pogodio Kventina Losera iz Dižona pravo u lice.

Loseru je rasečeno lice, a krv je odmah počela da teče. Gosti su burno reagovali, ali su saigrači i igrači Monaka brzo i prisebno intervenisali, sprečivši dalje eskaliranje sukoba.

Bio je besan zbog udarca, ali i zbog činjenice da nije moga da uzvrati.

Situacija se potom smirila, a meč je priveden kraju.