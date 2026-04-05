Fudbaleri AEK-a pobedili su Olimpijakos u gostima sa 1:0 u meču prvog kola plej-ofa grčkog šampionata.

Strelac jedinog gola za tim Marka Nikolića bio je Abubakari Koita u petom minutu.

U završnici je viđena prava drama. Nadoknada je bila deset minuta, a Olimpijakos je u osmom minutu nadoknade postigao gol za 1:1. Ipak, VAR je presudio da je prethodno fauliran golman AEK-a, te je pogodak poništen.

Tako je AEK uspeo da stigne do velike pobede i učvrsti se na prvom mestu na tabeli sa pet bodova više od Olimpijakosa i PAOK-a, koji je prethodno odigrao 0:0 sa Panatinaikosom.

