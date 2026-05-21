Partizan je u pre tri dana u prvom meču na svom terenu pobedio Zvezdu rezultatom 100:94.

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da su on i ekipa videli gde su grešili u prvoj utakmici i da moraju da budu mnogo bolji.

-Posle prve utakmice koja se završila nakon neizvesne završnice, videli smo gde smo pravili greške, šta nije bilo u redu i pokušaćemo to da popravimo i da budemo bolji u toj drugoj utakmici. Nije bilo ničega što nismo očekivali osim odbrane u preuzimanju koja mora da bude mnogo, mnogo bolja - rekao je Obradović.

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja naveo je da "crno-beli" moraju da kontrolišu emocije i odgovore na fizički nivo igre kako bi izborili plasman u finale.

-Jasno je da će protivnik pokušati da podigne intenzitet i igra čvršće nego u prethodnom meču. Potrebno je da ponovimo pristup iz prve utakmice, naročito iz prvih 33-34 minuta, da u napadu delimo loptu, u odbrani budemo konstantni, igramo timski i ostanemo zajedno, posebno u trenucima kad ne bude išlo po planu. Potpuno je jasno da nas sutra očekuje zahtevna utakmica - poručio je Penjaroja.

Eventualna majstorica igraće 25. maja na Partizanovom terenu.

Ekipa koja dođe do dve pobede plasiraće se u finale ABA lige.

Košarkaši Dubaija dočekaće danas u Zenici od 18 časova ekipu Budućnosti iz Podgorice u prvom meču polufinala ABA lige.