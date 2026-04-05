Fudbaleri Partizana i Čukaričkog odigrali su bez golova u meču 29. kola Superlige Srbije.

Crno-beli nisu uspeli da iskoriste kiks Vojvodine i ostali su na trećem mestu sa 58 bodova, dok je tim sa Banovog brda sada sedmi sa 39, čime je obezbedio plasman u plej-of.

Nismo videli preterano uzbudljiv meč u Humskoj. Prvo uzbuđenje je viđeno u šestom minutu. Vukotić je izveo slobodan udarac, a Milić je šutirao glavom. Nikolić je dobro reagovao, ali se ispostavilo da je štoper Partizana bio u nedozvoljenoj poziciji.

Verovatno najbolju šansu na utakmici su crno-beli imali u 10. minutu. Sjajnu loptu je poslao Demba Sek, a još bolje ju je zahvatio Vanja Dragojević, ali je pogodio okvir gola. Mnogo sreće su imali gosti u tim trenucima.

U nastavku nekoliko solidnih pokušaja domaćina, ali bez većih problema za odbranu Čukaričkog.

Gosti su zapretili u 37. minutu, kada je Mijović sa desne strane uputio udarac po zemlji, ali je lopta otišla pored gola. Tri minuta kasnije je Čukarički ostao sa igračem manje. Stojanović je oborio Seka i zaradio drugi žuti karton.

Očekivalo se da crno-beli u nastavku još žešće krenu u napad, ali je to izgledalo baš jalovo.

Prvi pokušaj u ovom delu igre je viđen u 49. minutu, kada je Dragojević pucao sa ivice kaznenog prostra, ali je bio neprecizan. Vukotić je zatim u 64. minutu uputio izuzetno snažan udarac sa 25 metara, a Nikolić je boksovao loptu.

Kako je vreme odmicalo, tako su domaći fudbaleri bili sve bezopasniji. Srđan Blagojević je izmenama pokušao da trgne ekipu, ali ni to nije bilo dovoljno.

Imali su veliku priliku crno-beli u 86. minutu, kada je posle akcije Zdjelara i Trifunovića lopta stigla do Ugrešića, koji je gađao u malu mrežu, ali je njegov pokušaj završio malo pored gola. U 90. minutu je probao Roganović iz daljine, ali ni on nije bio precizan.

Nije Partizan ni u sudijskoj nadoknadi uspeo da ozbiljnije pripreti i meč je na kraju završen bez golova.

Partizan će u narednom kolu gostovati Novom Pazaru, dok će Čukarički dočekati kragujevački Radnički.

PARTIZAN - ČUKARIČKI 0:0

Stadion Partizana

Sudija: Danilo Nikolić

PARTIZAN: Milošević – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Dragojević, Zdjelar – Sek, Vukotić, B.Kostić – Polter.

ČUKARIČKI: Nikolić – Miletić, Tomović, Maiga, Stojanović – Sisoko, Mijailović – Mijović, Matijašević, Miladinović – Tedić.

Kraj meča!

90. minut - Udarac Roganovića iz daljine, lopta je otišla preko gola.

86. minut - Umalo Partizan da dođe do gola. Trifunović je poslao pas za Ugrešića koji je gađao u malu mrežu, ali je lopta otišla pored gola. Bilo je blizu.

64. minut - Snažan udarac Vukotića sa 25 metara. Nikolić je boksovao loptu.

61. minut - Partizan pokušava da stigne do gola, ali sve to izgleda prilično jalovo.

59. minut - Utakmica je kratko prekinuta zbog vatrometa na južnoj tribini.

49. minut - Prvi pokušaj u nastavku. Probao je Dragojević sa ivice kaznenog prostora, lopta je otišla preko gola.

Kraj prvog poluvremena!

40. minut - Čukarički je ostao sa igračem manje! Stojanović je fauliao Seka i dobio drugi žuti karton, pa je za njega utakmica završena.

37. minut - Zapretili su i gosti. Mijović je šutirao sa desne strane malo pored gola.

32. minut - Prodor Seka po desnoj strani i centaršut, ali Polter nije šutirao kako treba.

20. minut - Moglo je da bude opasno po odbranu Čukaričkog. Lepa kombinacija Dragojevića i Seka, ali je Nikolić stigao do lopte pre krilnog napadača crno-belih.

10. minut - Stativa! Velika šansa za Partizan. Sjajnu loptu je poslao Demba Sek, a još bolje ju je zahvatio Vanja Dragojević, ali je pogodio okvir gola. Mnogo sreće za goste.

6. minut - Evo prvog većeg uzbuđenja u Humskoj. Vukotić je izveo slobodan udarac, Milić je gađao glavom, ali je Nikolić dobro reagovao. Ipak, čak i da je štoper Partizana postigao gol, on bi bio poništen jer se nalazio u ofsajd poziciji.

Utakmica je počela!

18:36 - U prethodnom meču ova dva tima Čukarički je slavio sa ubedljivih 4:1, nakon čega je trener Partizana Srđan Blagojević smenjen. On se nedavno vratio na klupu crno-belih i imaće motiv da se revanšira današnjem protivniku.

18:31 - Crno-beli bi se eventualnom pobedom vratili na drugo mesto na tabeli jer je Vojvodina kiksnula u ovom kolu odigravši bez golova sa IMT-om.

