Košarkaši Partizana nisu uspeli da se vrate na prvo mesto na tabeli ABA lige. Crno-beli su u šestom kolu Top 8 faze izgubili od Budućnosti sa 95:89 i sada su drugi na tabeli sa skorom 19-3.

Isti učinak ima i Dubai, ali je prvi zbog boljeg međusobnog skora od aktuelnog šampiona.

Crvena zvezda i Budućnost imaju skor 17-5, ali su crveno-beli treći jer su slavili u oba duela protiv Podgoričana.

Na petom mestu je ekipa Kluža koja tek igra svoj sledeći meč, a sada su na 13-9, dok je šesta Cedevita Olimpija sa 12-10. Igokea je sedma sa 9-13, dok je Bosna osma na 9-12 i igra meč protiv Kluža.

Do kraja ove faze su ostala još dva kola i nema sumnje da nas očekuje velika borba.