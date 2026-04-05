Fudbaleri Bosne i Hercegovine ostvarili su fenomenalan uspeh pošto su se plasirali na Svetsko prvenstvo.

"Zmajevi" su u finalu baraža savladali Italiju u Zenici posle penala i drugi put u istoriji će igrati na Mundijalu.

Ogroman trijumf je na kratko pao u senku zbog povrede Edina Džeka. On je doživeo povredu ramena, a po povratku u Gelzenkirhen, napadač Šalkea je uneo preko potreban optimizam.

U razgovoru za nemački "Skaj Sports", Džeko je istakao da medicinske prognoze nisu tako crne kako se prvobitno činilo.

- Iskreno, ne znam koliko ću dugo biti izvan terena. Ne želim gledati previše unapred i reći: dve, tri, četiri ili šest nedelja. Videćemo kako će mi biti rame. Ne želim reći da neću uspeti ponovo igrati ove sezone, ali takođe ne želim reći da ću biti spreman za dve nedelje. No, ne bi bilo prvi put da igram s bolovima pa to ni ovaj put ne bi bio problem. Dijagnoza kaže da mogu ponovno igrati za mesec dana - jasan je bio Džeko.