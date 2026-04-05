Bivši fudbaler Partizana Prins Tejgo stigao je u Beograd kako bi gledao utakmicu 29. kola Superlige Srbije protiv Čukaričkog.

On je došao u Humsku kao gost Predraga Mijatovića.

Snažni napadač iz Gane je u Humsku došao početkom 2011. godine kao zamena za Klea koji je otišao u Kinu. Stigao je Tejgo na pozajmicu iz Hofenhajma i nosio je crno-beli dres do kraja te sezone.

Odmah od početka je počeo da trese mreže i pokazao se kao izuzetna zamena za Klea koji je bio jedan od najzaslužnijih što su crno-beli te sezone igrali Ligu šampiona.

Tejgo je na 18 utakmica u Partizanu postigao čak 12 golova, a navijači posebno pamte njegova blistava izdanja protiv Crvene zvezde.

U prvom meču polufinala Kupa je bio dvostruki strelac u pobedi nad najvećim rivalom rezultatom 2:0, a takođe je rešio i 140. večiti derbi koji je praktično prelomio trku za titulu.

Postigao je gol i u finalu Kupa protiv Vojvodine i njegov boravak u Humskoj je bio i te kako uspešan, s obzirom na to da je bio zaslužan za osvajanje duple krune. "Grobari" su to znali da cene, a na jugu se često orilo "Ole, ole, ole, Tejgo, Tejgo...".

Ipak, nije se predugo zadržao. Crno-beli nisu otkupili njegov ugovor i na kraju te sezone je napustio Humsku.

Vratio se u Hofenhajm, zatim otišao u Bursu, a oprobao se i u Saudijskoj Arabiji, da bi 2015. godine završio karijeru.