Košarkaši Partizana ostvarili su ogromnu pobedu u 35. kolu Evrolige pobedivši Crvenu zvezdu rezultatom 89:82.

Crno-beli su igrali za prestiž, a Zvezda za što bolju poziciju makar u plej-inu u borbi za plej-of Evrolige.

Međutim, parni valjak im je pokvario planove, vezao šesti trijumf u Evroligi pod dirigentskom palicom Đoana Penjaroje, pa će tako crveno-beli strepeti do samog kraja regularnog dela elitnog takmičenja.

Junak pobede Partizana je povratnik u ekipu - Karlik Džons. Plejmejker koji se vratio posle višemesečne pauze na parket, dodatno je podgrejao atmosferu pred derbi rečima "da više od svega želi da se Zvezda ne plasira u plejof".

Samim tim, naljutio je domaći tim, ali i 20.000 "delija" koju su ga dočekali "na krv i nož".

Međutim, Karlik je odigrao utakmicu tako da je pokazao kako se igra kada je najteže i šta znači nositi breme lidera jedne ekipe.

Obećao je da će otežati put Crvenoj zvezdi u borbi za plej-of i to je i učinio. Doneo je pobedu Partizanu pred 20.000 crveno-belih navijača, koji su pognute glave napustili dvoranu, dok se oko 1.000 "grobara" radovalo.

Sada je svima jasno, ne samo navijačima Partizana, već i košarkaškim sladokuscima, koliko je beogradskim crno-belima Džons nedostajao.

Nije ga bilo četiri meseca na parketu, a tada se mogla videti i sva nemoć Partizanovog tima.

Crno-beli su se mučili tokom sezone u napadu, pogotovo u trenucima kada bi se meč lomio, falio je taj igrač koji će da preuzme odgovornost i stavi pritisak na sebe...

A to je upravo - Karlik Džons. Pokazao je to sa 26 poena, četiri skoka i dve asistencije, pogodio sve tri trojke koje je i šutnuo, a bio i besprekoran sa linije penala (7/7). Pogodio je ključne poene uz faul na 28 sekundi do kraja (79:84).

Njegovim povratkom u tim, promenila se igra, promenila se energija, a što je najvažnije, promenili su se rezultati.

Džonsu ističe ugovor na kraju sezone i uprava Partizana zna šta joj je činiti. Ne pitati šta košta i po svaku cenu nastaviti saradnju.

Prema najnovijim informacijama, sve ide u dobrom smeru i sva je prilika da će se "grobari" radovati i gledati plejmejkera i naredne sezone u crno-belom dresu.

Malo je igrača koji su kroz bogatu istoriju Partizana bili istinski lideri kluba, a Karlik Džons to svakako jeste.