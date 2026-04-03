Košarkaši Partizana odneli su važnu pobedu protiv najvećeg rivala Crvene zvezde u 35. kolu Evrolige (82:89), čime su dodatno zakomplikovali situaciju crveno-belima u borbi za plasman u plej-of, odnosno plej-in.

Trijumf u Beogradskoj areni nije odjeknuo samo u Srbiji – posebno zadovoljstvo izazvao je u Litvaniji, gde Žalgiris vodi direktnu borbu sa Zvezdom za mesto u Top 10. Kombinacija poraza beogradskog kluba i pobede Žalgirisa nad Barselonom praktično je rešila dilemu oko njihovog međusobnog plasmana.

Litvanski tim sada ima dve pobede više i bolji međusobni skor, pa bi Zvezdi za preokret bila potrebna gotovo nemoguća kombinacija – da do kraja sezone zabeleži sve trijumfe, dok bi Žalgiris morao da izgubi preostale utakmice.

Mediji u Litvaniji nisu krili zadovoljstvo ovakvim razvojem situacije.

Portal "15min.lt" opisao je epilog večitog derbija kao "sladak poklon za Žalgiris", uz napomenu da je meč imao i burnu završnicu – posle ključnog pogotka uz faul Karlika Džonsa, deo navijača ubacivao je predmete na teren.

U analizi se dodatno ističe da se Zvezda sada nalazi u izuzetno teškoj poziciji, ne samo u borbi sa Žalgirisom, već i kada je reč o eventualnom napadu na viši plasman, uključujući i mesto među šest najboljih ekipa.

Do kraja ligaškog dela Zvezdu očekuju dueli sa Parizom kod kuće, kao i gostovanja Asvelu i Real Madridu. Sa druge strane, Žalgiris će igrati protiv Dubaija na svom terenu, zatim gostovati Partizanu, a sezonu zatvoriti utakmicom protiv Pariza pred domaćom publikom.