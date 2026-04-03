Alesandro Bastoni našao se pod snažnim pritiskom javnosti u svojoj zemlji

Legendarni italijanski fudbaler Đuzepe Bergomi smatra da bi za Bastonija u ovom trenutku najbolje bilo da karijeru nastavi van domovine.

Što se tiče meča u Zenici, Bastoni je zaradio crveni karton pri vođstvu svog tima sa 1:0. Sa deset igrača na terenu, Italija nije uspela da sačuva prednost, primivši gol za 1:1 u samoj završnici. Nakon produžetaka, Bosna i Hercegovina je slavila posle boljeg izvođenja jedanaesteraca i ostavila Azure bez trećeg uzastopnog Mundijala.

-Smatram da će on, zarad sopstvenog mira i bezbednosti, morati da napusti Italiju. Gubimo izuzetnog talenta, jednog od najboljih defanzivaca u modernom fudbalu. Veoma mi je žao zbog toga, ali mislim da je za njegovo dobro najbolje da pronađe angažman u nekom inostranom klubu - izjavio je Bergomi na radiju Nerazurra.