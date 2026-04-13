Fudbaleri Italije ponovo su razočarali svoje navijače pošto nisu uspeli da se kvalifikuju na Svetsko prvenstvo. "Azuri" su u baražu poraženi od Bosne i Hercegovine u Zenici, pa će tako propustiti treći uzastopni Mundijal. Ili možda ne?

Naime, "azure" bi mogla da pogleda luda sreća ako se ratna situacija na Bliskom istoku ne popravi. FIFA polako sprema alternativni plan za slučaj da Iran ne zaigra na Svetskom šampionatu koje će se održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Stav Irana je po pitanju učešća i dalje nejasan, a FIFA je spremila alternative u slučaju da ovaj tim na kraju ipak odustane, kako se sve ne bi rešavalo u poslednjem minutu. Prva od opcija je da Italija bude direktan učesnik kao najtrofejnija selekcija koja nije uspela da se kvalifikuje.

Druga opcija je da se održi novi turnir početkom juna na severnoameričkom kontinentu, gde bi učestvovala dva tima iz Evrope i Azije, koja se nisu plasirala na Mundijal. Igralo bi se polufinale, a zatim i finale. Pobednik bi išao u Grupu G gde su Belgija, Egipat i Novi Zeland.