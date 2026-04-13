Ženska rukometna reprezentacija Srbije nalazi se u četvrtom šeširu uoči žreba grupa za Evropsko prvenstvo, koje će biti održano u decembru ove godine, saopštila je danas Evropska rukometna federacija (EHF).

U saopštenju EHF se navodi da je žreb kvalifikacija za EP na programu u četvrtak od 18 časova u poljskim Katovicama.

Plasman na EP izborile su 24 reprezentacije, a kontinentalni šampionat biće održan od 3. do 20. decembra ove godine u Rumuniji, Turskoj, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj.

U prvom šeširu biće Norveška, Mađarska, Francuska, Švedska i Holandija, a u drugom Nemačka, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Španija i Češka.

U trećem šeširu biće Turska, Slovačka, Slovenija, Švajcarska, Austrija i Farska ostrva, dok se pored Srbije u četvrtom šeširu nalaze još Hrvatska, Island, Severna Makedonija, Ukrajina i Grčka.

Preliminarna faza takmičenja na EP biće odigrana u šest gradova, a određene reprezentacije su već unapred raspoređene u grupe: Mađarska u grupi A (Oradea), Rumunija u grupi B (Kluž), Turska u grupi C (Antalija), Češka u grupi D (Brno), Poljska u grupi E (Katovice) i Slovačka u grupi F (Bratislava).

EHF je saopštio da će na ovogodišnjem kontinentalnom šampionatu reprezentacije biti podeljene u šest grupa sa po četiri selekcije.

Po dve najbolje reprezentacije iz svake grupe izboriće plasman u glavnu rundu, koja će biti odigrana u Klužu (grupe A, B i C) i Katovicama (grupe D, E i F). Polufinala i mečevi za plasman na programu su u Katovicama.