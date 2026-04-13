Nemački košarkaš ima ugovor sa srpskim i regionalnim šampionom i za sledeću takmičarsku godinu, ali postoji velika verovatnoća da ode u NBA ligu, prenosi BackdoorPodkast.

- U Partizanu postoji igrač koji bi ovog leta mogao da se vrati u NBA, a reč je o nemačkom košarkašu Ajzaku Bongi, jednom od ključnih igrača Partizana. Srpski klub ga smatra veoma važnim, toliko da su i ove sezone odbijene ponude drugih klubova. Bonga ima ugovor sa Partizanom i za narednu sezonu, ali, kao u slučaju Hezonje, u njegovom ugovoru postoji izlazna klauzula za NBA - ističu oni i dodaju:

- I, kao i u slučaju Hezonje, deluje verovatno da bi igrač zaista mogao da napusti Partizan ovog leta i vrati se u NBA, jer je već bilo više interesovanja NBA franšiza. Prošlog leta je ostao, ali sada deluje teže da će ostati i sledeće sezone, s obzirom na stalno interesovanje iz NBA.

- Dakle, pre nego što ga ponovo vidimo u Evropi u nekom drugom klubu osim Partizana, verovatnije je da treba da se naviknemo na ideju da bi Bonga mogao da se vrati u NBA i dobije novu šansu u američkoj ligi.

Bonga je u Partizan došao leta 2024. godine i jedan je od najbloljih igrača tima. Prošle sezone je imao veliku ulogu u osvajanju ABA lige, a u septembru je osvojio zlato na Evrobasketu sa reprezentacijom Nemačke.