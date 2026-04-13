Srpski MMA borac Aleksandar Ilić Džoker objavio je da više neće raditi borbe za organizaciju FNC nakon što mu je u februara istekao ugovor.

- Nažalost sa FNC-om nisam postigao dogovor kakav sam hteo i kakav sam zaslužio na kraju krajeva.

Za sada nema naznaka gde će Ilić dalje, ali kako je sam istakao ne očekuje povratak u KSW, kao ni eventualni potpis za Oktagon.

- Gde ću nastaviti karijeru, to ćemo videti. Kako stvari stoje nećete me gledati ni u Oktagonu ni u KSW jer te organizacije nece ulaziti u rat sa FNC zbog mene. Takav im je dogovor.