Vasilije Micić je doživeo veliku neprijatnost u Beogradu. Srpski košarkaš je na aerodromu shvatio da je izgubio pasoš, zbog čega nije otputovao sa ekipom Hapoela u Sofiju.

Nakon što je shvatio da mu pasoša nema, on se vratio u hotelsku sobu, kako bi proverio da mu on nije ostao tamo, ali pošto ga ni tamo nije našao, shvatio je da će morati da ostane u Beogradu barem još dan kako bi mu bio izdat novi po hitnom postupku.

Kako navodi izraelski portal One, Micić će se najverovatnije sutra pridružiti saigračima, koji će u petak igrati meč 38. kola Evrolige protiv Monaka. Hapoel je već obezbedio plasman u plej-of, tako da neće imati preveliki rezultatski pritisak u Kneževini.

Tim Dimitrisa Itudisa je u nedelju savladao Makabi u Beogradu u odloženoj utakmici rezultatom 99:88, a Micić je imao učinak od devet poena, pet skokova i tri asistencije.