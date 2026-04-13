Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u subotu, 18. aprila ekipu Vojvodine u prvom kolu plej-ofa, odnosno u 31. kolu Superlige Srbije, a to će biti 50. takmičarski meč šampiona Srbije u ovoj sezoni, saopštio je danas beogradski klub.

- Zvezda je ove godine nastupala na domaćoj, ali i evropskoj sceni. Računajući kvalifikacije za Ligu šampiona, mečeve ligaške faze Lige Evrope, ali i duele u domaćem prvenstvu i Kupu Srbije izabranici Dejana Stankovića zabeležili su 35 pobeda, uz po sedam remija i poraza uz impresivnu gol razliku 115:38 - saopšteno je na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

- Predstojeći meč biće prilika da crveno-beli na 50. utakmici u sezoni upišu novu pobedu i na najbolji način započnu plej-of Superlige Srbije. Ujedno, eventualni trijumf protiv Vojvodine predstavljao bi važan korak ka odbrani šampionske titule - navode iz Crvene zvezde.

Utakmica između Crvene zvezde i Vojvodine biće odigrana u subotu od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić".