Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 20:45 gostuju Real Madridu u okvoru poslednjeg, 38. kola Evrolige.

Crveno-beli su pobedom nad Asvelom obezbedili plej-in, ali još uvek postoji mala šansa da se domognu direktnog plasmana u plej-of, za šta je neophodna pobeda u prestonici Španije, ali i da se poklope ostali rezultati.

Ipak, kladionice ne veruju u tim Saše Obradovića. Real je izraziti favorit u predstojećem meču i kvota da će slaviti pred svojim navijačima iznosi 1.33, dok je koeficijent na trijumf Zvezde 3.70.

Real je dominantan ove sezone na svom terenu i u Evroligi ima učinak od 17 pobeda i samo jedan poraz, pa je sa razlogom veliki favorit.

Ipak, Zvezda će pokušati da napravi iznenađenje i slavi u prestonici Španije. Ono što ohrabruje jeste da su crveno-beli ove sezone već savladali Real. Bilo je to u petom kolu u Beogradu, kada je Obradovićeva ekipa pobedila rezultatom 90:75.

Crvena zvezda je poslednji put trijumfovala u Madridu 2021. godine, pa se navijači nadaju da je došao trenutak za prekid loše serije.