Košarkaši Hapoela su pobedom nad Makabijem u zaostaloj utakmici većinski dali odgovor na pitanje šta je Crvenoj zvezdi potrebno za plej-of Evrolige.

Crveno-beli su navijali za Makabi jer bi pobedom "Ponosa Izraela" dobili kakvu-takvu šansu za Top 6, ukoliko u poslednjem kolu savladaju Real u Madridu, odnosno Monako dobije Hapoel kod kuće. Makabi je na kraju poražen, ali još uvek postoji nada.

Iako je delovalo da su snovi o direktnom plasmanu u plej-of ugašeni, postoji neverovatno pravilo koje Zvezdi daje šansu, ali je to u domenu teorije i potrebno je čudo kako bi se sve kockice složile.

Naime, Žalgiris ima skor 22-15 i na šestoj je poziciji, sedmo, osmo, deveto mesto sa po 21-16 zauzimaju Zvezda, Panatinaikos i Monako, dok je Barselona deseta sa 20-17.

Za početak, Zvezda mora da pobedi Real Madrid i to je uslov svih uslova. Trijumf u Španiji donosi timu Saše Obradovića sedmo mesto bez obzira na ostale rezultate. Dodatno, ako se uz to poklopi da Žalgiris izgubi od Pariza u Litvaniji, te da u poslednjem kolu Panatinaikos pobedi Efes kod kuće, odnosno Monako bude bolji od Hapoela na svom terenu, klub sa Malog Kalemegdana bi se popeo na šestu poziciju.

U tom slučaju bi se formirao krug četiri tima sa skorom 22-16, iz istog bi najbolji skor imali Zvezda i Panatinaikos, po 4-2, Žalgiris bi bio na 3-3, a Monako na 1-5. Ipak, iako bi najviše logike imalo pravilo da se potom gleda ukupna koš-razlika u okršajima između ova četiri tima, to nije slučaj.

Evroliga kao drugi "taj-brejker" u ovoj situaciji određuje međusobne okršaje dva tima koja imaju bolji skor od ostalih, a pošto su Zvezda i PAO razmenili po jednu pobedu, ali je tim sa Malog Kalemegdana za deset poena bio bolji u dva međusobna okršaja, upravo ona ima prednost i bio bi šesti u nestvarnom spletu okolnosti.

Dakle, računica je jasna, ali sve zavisi od meča sa Realom koji je na programu u četvrtak od 20 časova i 45 minuta. S obzirom na to da Kraljevski klub ove sezone u Evroligi na domaćem terenu ima skor 17-1, Zvezdi se ne daju baš velike šanse za pobedu u španskoj prestonici‚ ali nikad se ne zna. U slučaju poraza, crveno-beli imaju male šanse da budu i sedmi i izvesno bi pali na osmo mesto, a možda čak i deveto ili deseto.

Čeka nas spektakularno poslednje kolo.