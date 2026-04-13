Bez obzira na to što se tokom proleća u više navrata nagoveštavalo da bi Mirko Ivanić mogao da se priključi timu Dejana Stankovića – to se nije desilo.

Zvezdin kapiten od januara nije trenirao sa ekipom, i velike su šanse da je za njega sezona završena, saznaje "Meridiansport".

Ne žele da žure na Marakani, i eventualno pogoršaju situaciju, kao što je to bio slučaj krajem januara, kada se Ivanić rovit priključio treninzima, i obnovio povredu lista.

Veruju da i bez njega mogu da osvoje duplu krunu, pogotovo sada kada je već jedna ruka na tituli, a najveći izazov do kraja sezone – potencijalno finale Kupa Srbije protiv Vojvodine.