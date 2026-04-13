Fudbaleri lideri ukrajinskog prvenstva, ekipa LNZ Čerkasi, odigrala je 2:2 protiv Šahtjora, zadržala prvo mesto i bolji međusobni skor sa "rudarima".

Pravi hit šampionata ima meč više od Šahtjora na sedam kola do kraja i nadaće se pomoći nekog od rivala kako bi došli do titule.

Ukoliko se to desi, Crvena zvezda bi mogla direktno u Ligu šampiona.

Crveno-belima je, pored toga, potrebno da AEK ostane prvi u Grčkoj, kao i da Ferencvaroš i Midtjiland ne dođu do titula u Mađarskoj i Danskoj. Za sada im sve ide kao po loju...