Duško Vujošević je prošle srede preminuo u 68. godini nakon duge i teške bolesti, što je izazvalo veliku tugu kod navijača Partizana.

Čuveni trener je činio čuda sa crno-belima sa kojima je osvojio pregršt trofeja, a "grobari" posebno pamte senzacionalni odlazak na fajnal-for Evrolige 2010. godine.

Vujošević će biti sahranjen u utorak u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a prethodno će biti obavljena i komemoracija u Skupštini grada Beograda.

Navijači Partizana su se tokom utakmice sa Žalgirisom u Areni na dostojan način oprostili od svog "Generala", a vrlo brzo stigla je nova potvrda koliko je Vujošević bio voljen i cenjen od strane pristalica crno-belih.

U Smederevskoj Palanci na jednoj zgradi pojavio se ogroman mural sa likom Duška Vujoševića preko celog jednog zida, a on je rađen nekoliko dana i otkriven je tokom večeri, čemu je prisustvovao veliki broj "grobara".

Oni su zajedno stajali ispred murala, tako odavši poslednju počast velikom treneru, a potom su zapevali njegovo ime i prezime.