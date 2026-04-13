Košarkaški klub Partizan na leto očekuje velika rekonstrukcija igračkog kadra.

Crno-beli će biti aktivni na trižištu, a prvi pik je Armoni Bruks. Kako prenosi ugledni italijanski novinar Alesandro Luiđi Mađi sa portala "Sportando", srpski i regionalni šampion je ozbiljno zaineteresovan za sjajnog beka Armanija koji će na leto postati slobodan igrač.

Isti izvor navodi da je Partizan Amerikancu ponudio 4,4 miliona dolara (oko 3,76 miliona evra) za dvogodišnji ugovor.

Iako se navodi da pregovori još uvek nisu u poodmakloj fazi, interesovanje Partizana je više nego konkretno.

- Prema našim saznanjima, Partizan je među klubovima koji pokazuju najveće interesovanje. Ipak, u ovom trenutku nema konačnog dogovora, a tajming bi mogao da odigra ključnu ulogu u zavisnosti od daljeg razvoja situacije - piše Sportando.

Bruks igra sjajno ove sezone i jedan je od najboljih igrača tima iz Milana. Prosečno beleži 13,1 poen, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po meču, ali ono što posebno fascinira su njegovi procenti šuta.

Naime, Amerikanac je bio na pragu ulaska u elitni "klub 50-40-90". Iz igre je šutirao neverovatnih 51,8 odsto, za tri poena sjajnih 41,4 odsto, dok je sa linije penala bio precizan u 82,4 odsto slučajeva.

Pre dolaska u Evropu 2024. godine, Bruks je gradio NBA karijeru kroz Hjuston Roketse, Toronto Reptorse i Bruklin Netse, nastupajući paralelno i u Razvojnoj ligi.