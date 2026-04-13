Fudbaleri Sanderlenda pobedili su u nedelju na svom terenu ekipu Totenhema rezultatom 1:0 u meču 32. kola Premijer lige.

Klub je prijavio uvrede Premijer ligi, platformama društvenih mreža i policiji i naveo da "očekuje brzu akciju protiv odgovornih".

Britanski mediji podsećaju da je Brobi bio umešan u incident tokom drugog poluvremena utakmice sa Totenhemom. Holandski fudbaler je gurnuo igrača Totenhema Kristijana Romera na golmana londonskog kluba Antonina Kinskog. Povređeni Romero je posle toga u suzama napustio teren.

- Čvrsto stojimo uz Brajana i nudimo mu punu podršku. Ovo nije izolovani incident. Rasizam je gnusan i nema mesta u našoj igri ili u društvu. Fudbal mora da bude bezbedno i inkluzivno okruženje za sve, bez izuzetka - naveo je Sanderlend.

Ovim povodom oglasila se i Premijer liga.

- Zgroženi smo diskriminacijom sa kojom se igrači suočavaju na društvenim mrežama i posvećeni smo saradnji sa klubovima, vlastima, organima za sprovođenje zakona i kompanijama društvenih medija kako bismo rešili ovaj problem, kao i podržali istrage kako bi se odgovorni izveli pred lice pravde - saopšteno je iz Premijer lige.

Brobi (24) je član Sanderlenda od prošle godine.