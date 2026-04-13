Ovim podvigom, Mekilroj se pridružio probranom društvu šampiona, a ujedno je postao i prvi golfer nakon Tajgera Vudsa (2001–2002) koji je vezao dva uzastopna trijumfa na ovom prestižnom turniru.
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković oglasio se zbog legendarnog golfera Rorija Mekilroja. Mekilroj je ispisao nove stranice istorije, postavši tek četvrti igrač koji je uspeo da odbrani titulu na čuvenom mastersu u Augusti.
- Titula za titulom na mastersu - napisao je Novak uz emotikon aplauza i zvaničan tag Rorija Mekilroja.
