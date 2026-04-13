Nagrada "Zvezda u usponu" se dodeljuje najboljem igraču koji do 1. jula 2025. nije napunio 22 godine. Dobitnika priznanja su birali treneri klubova koji ove sezone učestvuju u Evrokupu.



Kandidati za nagradu bili su i Čeik Niang (Trento), Agustin Ubal (Manresa), Zakari Perin (Hamburg) i Kameron Huindo (Cedevita Olimpija).

Jensen (21) je član Ulma od 2022. godine. On je sezonu u Evrokupu završio sa prosekom od 11 poena, 4,7 asistencija, 3,4 skoka i 1,4 ukradene lopte po meču uz indeks korisnosti 11,6.

Jensen je prvi danski košarkaš i prvi igrač Ulma koji je dobio nagradu "Zvezda u usponu" Evrokupa.

Košarkaši Ulma su završili sezonu na sedmom mestu na tabeli grupe B sa sedam pobeda i 11 poraza i nisu uspeli da se plasiraju u plej-of Evrokupa.