Dušan Alimpijević je proglašen za najboljeg trenera Evrokupa u sezoni 2025/26.

Selektor Srbije je sa Bešiktašom izborio plasman u finale drugog po rangu evropskog klupskog takmičenja i boriće se za trofej sa Burgom.

Alimpijević je drugi put u karijeri dobio ovo priznanje. Prethodni put je to bilo u sezoni 2021/22, kada je sa Bursom takođe stigao do finala, ali je poražen od Virtusa. Tada je u osmini finala izbacio Partizan.

Finale Evrokupa se igra na dve pobede, a prva utakmica između Bešiktaša i Burga je na programu 22. aprila. Ukoliko pobedi, Alimpijević će osvojiti prvi trofej u karijeri.