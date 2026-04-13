- Potrebno je da se desi nešto veoma posebno, inače nećemo imati šanse. Ako budemo igrali kao u Parizu, onda svakako nećemo imati šanse. Navijači će verovatno biti najvažniji faktor, uz naš nastup. Imao sam veliku sreću da doživim te večeri kada je veza između navijača i nastupa ekipe bila neverovatna - rekao je Van Dajk, preneo je Skaj.



Fudbaleri Liverpula igraju u utorak od 21 čas na svom terenu protiv branioca titule Pari Sen Žermena, revanš utakmicu četvrtfinala Lige šampiona. Francuska ekipa pobedila je prošle sedmice u Parizu 2:0.

- Imamo priliku da osmislimo dobar plan igre i da se borimo za to u 90 i više minuta. Zaista se radujem tome. Privilegija je biti u četvrtfinalu, bez obzira na sve. Ne bi trebalo to da uzimamo zdravo za gotovo. Moramo da zapamtimo da smo mi Liverpul. Moramo da napravimo da to bude nezaboravno veče - naveo je kapiten.

Navijači Liverpula protestovali su prethodnih dana zbog poskupljenja ulaznica, istakli su transparent tokom utakmice protiv Fulama u Premijer ligi u subotu i bojkotovali su kupovinu hrane i pića unutar stadiona.

- Mislim da su navijači srce i duša kluba i ako tako osećaju, da protestuju, očigledno je to njihovo pravo. Nadam se da će pronaći rešenje sa klubom, ali te stvari su daleko iznad mene kao kapitena. Po mom mišljenju, naši navijači su klub i uvek su bili, pre mene i posle mene. Važno je da se ove stvari reše pošto nikome ne koriste - rekao je Van Dajk.