Fudbalski klub Partizan, uprkos nedavnom dobijanju UEFA licence, suočava se sa ozbiljnim finansijskim izazovima koji prete stabilnosti kluba.

Od maja počinje naplata reprograma poreskog duga, što podrazumeva mesečnu ratu od 400.000 evra. Ukoliko klub ne bude redovan u isplatama, država bi mogla da aktivira naplatu celokupnog iznosa od čak 22 miliona evra.

Pored poreskih obaveza, ogroman problem predstavlja i dug prema dugogodišnjem lideru tima, Bibarsu Nathu.

Prema informacijama koje prenosi "Mozzart Sport", potraživanja izraelskog fudbalera narasla su na 1.200.000 evra. Ovaj dug se akumulirao tokom skoro sedam godina, a čine ga neisplaćene rate iz ugovora i bonusi za nastupe u Evropi.

Najveći deo duga, oko milion evra, nastao je za vreme mandata prethodne uprave Milorada Vučelića i Miloša Vazure, dok je ostatak pridodat nakon promene rukovodstva.

Iako je reč o velikoj sumi, Natho je pokazao izuzetnu lojalnost i nikada nije javno govorio o dugovanjima, držeći se stava da se takve stvari rešavaju unutar kluba. U trenucima UEFA monitoringa redovno je potpisivao neophodne papire kako bi klub mogao nesmetano da funkcioniše, iako je dug za to vreme samo rastao.

Takođe, Izraelac nije pravio problem ni kada mu je plata prošlog leta smanjena na oko 15.000 evra mesečno.



