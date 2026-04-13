Janik Siner je u nedelju imao dva razloga za slavlje. Italijanski teniser je pobedom nad Karlosom Alkarazom osvojio titulu u Monte Karlu, što mu je donelo povratak na prvo mesto ATP liste.

Ovim uspehom je izjednačio i rekord Novaka Đokovića, osvojivši prva tri Mastersa u sezoni.

Siner je posle meča na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa peharom, a nedugo zatim se oglasio i Đoković, koji je čestitao velikom rivalu.

- Molto forte. Bravo Jannik! (Veoma snažno. Bravo Janik!) - napisao je Đoković na italijanskom jeziku.