Košarkaši Bešiktaša, koje sa klupe predvodi selektor Srbije, Dušan Alimpijević, izgubili su u prvom meču finala Evrokupa od ekipe Burga.

Pretrpeli su težak poraz i to pred svojim navijačima rezultatom (72:60).

Sada je pred njima težak zadatak, treba im brejk, kako bi ostali u životu i trci za titulu, jer se finale igra na dve dobijene.

Iako su bili favoriti na meču, odigrali su prilično lošu utakmicu.

Ekipa Bešiktaša je postigla samo 10 poena u prvih 10 minuta, što je bilo izuzetno malo za ovakvu utakmicu. Nije mogao Bešiktaš da prelomi i smanji prednost, već je ona ostala ista, pa postala čak i veća na poluvremenu - 26:35.

Burg je održavao prednost tokom trećeg kvartala, a Bešiktaš je uspeo da im priđe na pet poena zaostatka na šest i po minuta, kada je Konor Morgan pogodio dvojku. Potom su isto uradili i posle poena Žižića, pa i Morgana... Brinton Lemar je pogodio i trojku za 41:45 na četiri i po minuta. Ipak, Burg je onda napravio seriju 10:0 i poveo je sa 55:41 pred poslednjih 10 minuta.

Turska ekipa je pokušala na sve načine da se vrati u meč, ali nisu u tome uspeli i gube sa 1:0 u seriji.

Najbolji kod pobednika bio je Adam Mokoka sa 14 poena, Mular je dodao 13, Mičel 11, a Ejdži 10. Kod Bešiktaša je najbolji bio Braun sa 14 poena, dok je Ante Žižić dodao 13., uz osam skokova.