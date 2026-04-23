Košarkaški klub Partizan podelio je emotivnu priču na kanalu svoje televizije na društvenim mrežama.

Konkretno, radi se o utakmici, tačnije o jednom trenutku sa utakmice protiv Žalgirisa u Areni, koja je odigrana 10. aprila u Beogradu.

Čitava utakmica je protekla u znaku odavanja pošte preminulom legendarnom treneru, Dušku Vujoševiću, ali, u jednom trenutku je došlo do prave drame na tribinama, kada je jedan navijač Partizana, po imenu Saša, doživeo srčani udar.

Brzom reakcijom prisutnih izbegnuta je tragedija - posebnu ulogu imao je navijač Goran, koji je zajedno sa trojicom pripadnika žandarmerije gotovo deset minuta reanimirao unesrećenog, čime mu je praktično spasao život.

Nakon hitne medicinske intervencije i ugradnje tri stenta, Saša se trenutno oporavlja u bolnici, a klub nije zaboravio na njega.

Delegacija Partizana ga je posetila, tu su bili Vanja Marinković, Mario Nakić, PR kluba Ivan ivković, oficir za bezbednost Darko Grabež, kao i Goran, čovek koji je bio jako važan u borbi za život ovog navijača.

Iz Partizana su detaljno pojasnili čitav događaj, naglašavajući koliko je pravovremena reakcija bila presudna.

Pogledajte kako je izgledala poseta navijaču Saši u bolnici: