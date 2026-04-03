Bešiktaš Dušana Alimpijević je bio bolji od Bahčešehira Marka Baraća sa 82:72. Ipak, meč je obeležio totalni haos.

Naime, sve se odigralo na 28 sekundi do kraja kada je sve bilo gotovo, Bešiktaš je imao prednost od 79:71, pa nije bilo više šanse za tim Bahčešehira da to sustigne.

Ipak, Malakaj Flin je napravio nesportski faul, odgurnuo je jednog igrača Bešiktaša koji je otišao na tribine. Tada je dotrčao Entoni Braun, dok se tu našao i Kejlen Homsli, koji je onda gurnuo Brauna i sudiju na tribine.

Odmah su uleteli sa svih strana na parket, i baš je sve bilo užasno...