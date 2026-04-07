Fudbalska reprezentacija Italije prolazi kroz izuzetno teške trenutke.

Četvorostruki šampion sveta je prošle nedelje doživeo šokantan poraz od Bosne i Hercegovine u Zenici i propustiće treći uzastopni Mundijal, što je za takvu fudbalsku velesilu katastrofalan rezultat.

Ipak, to nije jedini problem za "azure". Prema pisanjima svetskih medija, Italija bi mogla da izgubi domaćinstvo Evropskog prvenstva, koje bi 2032. godine trebalo da organizuje sa Turskom.

Predsednik UEFA, Aleksander Čeferin jasno je stavio do znanja Italijanima da moraju stadioni biti u mnogo boljem stanju.

Prosto neverovatno zvuči da jedna takva zemlja kao što je Italija nema pa skoro nijedan novi stadion, sem stadiona Juventusa.

Sada već postoji realna mogućnost da UEFA oduzme Italiji domaćinstvo, što bi značilo da Turska bi sama organzovala šampionat Evrope.

Ukoliko radovi ne počnu najkasnije do marta 2027. godine, Italija će definitvno ostati bez organizacije šampionata.