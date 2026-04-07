Novak Đoković neće igrati na Mastersu u Monte Karlu. Najbolji teniser svih vremena je odlučio da propusti početak sezone na šljaci, a neki stručnjaci ga već otpisuju.

Među prvima je to uradio Rikardo Pjati, koji je svojevremeno trenirao Srbina i Janik Sinera. On smatra da samo jedan igrač može da ugrozi Sinera i Karlosa Alkaraza na zemljanoj podozi.

- Jedini koji može da ih zabrine na šljaci je Saša Zverev. Veliki je radnik. Njemu je otac trener i to mu odgovara. Doduše, bilo bi dobro da dovede nekoga da mu malo pomogne i sa servisom, ne bi mu to škodilo. Na šljaci očekujem dobre stvari i od Lorenca Muzetija koji uvek dobro igra na Rolan Garosu - objasnio je Pjati.

Veruje da bi Endi Marej mogao da bude novi Sinerov trener kada se Daren Kejhil povuče, a na šljaci je malu prednost dao Alkarazu.

- Alkaraz i Siner su iznad svih, potrebno im je malo vremena da se adaptiraju na šljaku. Karlos je došao ranije i krenuo u punoj brzini, tako da će Janik morati malo da ga juri sada. Obojica imaju isti cilj - da osvoje Rolan Garos. Videćemo kako će se Alkaraz vratiti na pravi put posle nekih poraza i koliko će mu vremena biti potrebno. Videćemo i kako će Siner da se spremi za šljaku - završio je Pjati.

Jasno je da su Alkaraz i Siner dva najbolja tenisera sveta i svi željno iščekuju njihov prvi međusobni duel u 2026. godini, ali niko nije očekivao ovakvo potcenjivanje Đokovića.