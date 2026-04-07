Jasna Šekarić je jedna od naših najslavnijih sportistkinja. Višestruka je svetska i evropska šampionka u streljaštvu. Na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine je osvojila zlatnu medalju.

Ipak, ono što posebno privlači pažnju kada se radi o njoj jeste drama kroz koju je prošla sa ćerkom Leom i zetom Sajedom Abubakrom.

Pre nekoliko godina se pojavila vest da je Lea pobegla iz Egipta i sa ćerkom Sofi došla u Srbiju.

Abubakr je zbog toga bio očajan i na sve načine pokušavao je da vrati svoju ćerku u njegovu rodnu zemlju. On se tada u više navrata oglašavao za medije, a zatim je da povuče odlučio na šokantan potez. Egipćanin je lagao da je imao moždani udar i tražio od Jasne i Lee 75.000 evra, da se odrekne svih zakonom zagarantovanih prava kada je dete u pitanju.

Nakon brojnih skandala, Jasna Šekarić se nije oglašavala za medije, ali s vremena na vreme pokaže kako uživa sa naslednicama. Na društvenim mrežama deli fotografije sa unukom, a mnogi komentarišu da je uplovila u mirnu luku.

Jasna je trenutno šef stručnog štaba mlade reprezentacije Srbije i selektor za pištolj, a evo kako danas izgleda: