Verenički prsten je, konačno, zasijao na ruci Tini Stoesel, ali to još ne znači da Argentinka treba da sprema venčanicu. Ne dok ne prođe Mundijal!

Rodrigo de Pol, 31-godišnji vezista „gaučosa“, na društvenim mrežama je podelio sreću s fanovima time što je objavio da je popularna pevačica - 21,5 miliona pratilaca ima na Instagramu - pristala da se uda za njega.

De Pol je izabrao prsten koji sadrži dijamant postavljen na zlatnu traku od 18 karata.

„Moj životni partner, anđeo koji je došao da me spase. Volim te“, napisao je 31-godišnji vezista Inter Majamija.

Tini je odgovorila:

„Najlepša stvar koja mi se ikad dogodila. Volim te celim svojim životom, zauvek“.

Posle višemesečnih spekulacija zaljubljeni par, iza kojeg je i turbulentan period, potvrdio je da će pred Bogom krunisati vezu, ali veselja neće biti dok se ne završi Svetsko prvenstvo 2026. Vezista aktuelnih šampiona planete nada se, dabome, da će svadba biti uz Zlatni globus koji Leo Mesi i saigrači treba da odbrane na prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Tini je nedavno proslavila 29. rođendan nastupom na kultnom stadionu „Mario Alberto Kempes“ u Kordobi. Dok su prijatelji i porodica pevali „Srećan rođendan“, De Pol se pojavio na sceni gurajući kolica s prelepom tortom. Ona je pritrčala do njega... Dok su razmenjivali zagrljaje i poljupce, publika je skandirala: „Udaj se, udaj se!“. Tini nije ignorisala publiku, klimnula je glavom i potom izgovorila reči koje su svi - ponajviše reprezentativac Argentine - želeli da čuju: „Da, venčaćemo se“.

Vest o veridbi jednog od najpopularnijih argentinskih parova dolazi posle raskida 2023, dve godine od početka romanse, o kojem su brujali mediji u zemlji pampasa i najlepšeg malbeka. Tini i Rodrigo su, međutim, lane obnovili vezu koja je sad, vele, čvršća i emocionalno utemeljenija.

Stoesel se često viđa na tribinama kako navija za De Pola tokom ključnih utakmica, dok on kad god može prisustvuje njenim nastupima u Argentini. Sad čekaju zajedničko slavlje, ali tek posle Mundijala...

Argentinac italijanskog porekla po majci bio je 12 godina u vezi s manekenkom Kamilom Homs. Imaju dvoje dece. U januaru 2022. potvrdili su da se rastaju, u vreme kad je De Pol već bio s pevačicom Tini Stoesel.